Meer dan 400 doden Sulawesi, aantal loopt op

De autoriteiten verwachten een snelle toename als op zondag contact wordt gemaakt met afgelegen gebieden. Vice-president Jusuf Kalla zei dat er mogelijk zelfs duizenden doden te betreuren zijn.

Volgens de laatste berichten zijn in de provinciehoofdstad Palu zeker 420 doden gevallen, terwijl nog tientallen mensen vastzitten onder het puin van huizen, hotels en winkelcentra. Veel van de doden zijn gevallen op de stranden van Palu, waar juist een groot festival plaatsvond.

,,We hebben moeite om zwaar materieel in te zetten om slachtoffers te vinden onder het puin van gebouwen omdat veel van de wegen naar Palu-Stad beschadigd zijn", zei het hoofd van de rampenbestrijding Willem Rampangilei volgens nieuwssite Kompas. De landingsbaan van het vliegveld van Palu is beschadigd en alleen helikopters kunnen er landen. Meer dan 14.000 mensen in de stad zijn dakloos en worden opgevangen in tenten.

Er zijn nog altijd geen berichten uit Donggala, een stad waar zo'n driehonderdduizend mensen wonen en die als een van de eerste door de drie meter hoge vloedgolf moet zijn getroffen. Donggala ligt ook dichterbij het epicentrum van de aardbeving, die een kracht van 7.4 had.