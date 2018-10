Tyfoon raast over Japan

TOKIO (ANP/RTR) - De tyfoon Trami heeft zondag in het zuidwesten van Japan het openbare leven stilgelegd. Op de eilanden Okinawa en Kyushu vielen volgens lokale autoriteiten zeker 84 gewonden en zo'n 400.000 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Luchtvaartmaatschappijen annuleerden meer dan 930 vluchten, waardoor meer dan 70.000 reizigers strandden.

De Japanse meteorologische dienst spreekt van een ,,zeer zware tyfoon" met windsnelheden van meer dan 222 kilometer per uur. De storm trekt naar het noordoosten en zal van zondag op maandag het hoofdeiland Honshu bereiken. Trami is de 24ste tyfoon die dit seizoen over Japan trekt.