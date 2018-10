Ouderen begeleiden voetballers in Groningen

Dat is om de aandacht te vestigen op eenzaamheid en sociaal isolement onder 55-plussers.

Meer dan een miljoen van hen voelt zich eenzaam. Ruim 200.000 mensen zijn zelfs extreem eenzaam: zij hebben slechts één keer per maand sociaal contact.

Het is tot en met 6 oktober nog de Week tegen Eenzaamheid. Initiatiefnemer van de voetbalactie is Mooiste Contact Fonds (van KPN) samen met FOX Sports. Eerder deze maand werden bewoners van verzorgingstehuizen in Groningen en Utrecht al uitgenodigd om zondag als 'player escort' het veld op te lopen.