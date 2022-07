Premium Het beste van De Telegraaf

Pandeigenaren eisen voor de rechter ontruiming ramen ’Prostituees op de Wallen blijven weg’: geschil om achterstallige huur

Amsterdam - De coronacrisis dreunt ook op de Amsterdamse Wallen nog altijd na. Tot in de rechtbank aan toe. Volgens raamexploitant ROMO BV is door een tekort aan dames de omzet nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Daardoor is het, stelt ROMO, moeilijk om de financiële klappen die de seksindustrie opliep tijdens de gedwongen sluiting, te boven te komen en is het niet meer dan redelijk dat de huur van de ramen omlaaggaat.