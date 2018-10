Dierenarts naaide heroïne in maag puppy’s

De 39-jarige Andres Lopez Elorez werd al in 2015 gearresteerd in Spanje en is nu uitgeleverd aan de VS.

Elorez ging gruwelijk te werk. Als de hondjes, vaak labradors maar soms ook andere rassen, met ingenaaide zakken op de bestemming waren aangekomen, werden ze afgemaakt en de heroïne uit hun lijfje gesneden.

De zakjes heroïne die in de maagjes van de honden werd ingebracht. Ⓒ DEA

De dierenarts, die werkte voor een Colombiaans drugskartel, heeft schuld bekend en krijgt minimaal tien jaar cel. De straf wordt pas in 2019 uitgesproken.

Dieranrts Andres Lopez Elorez naaide zakjes vloeibare heroïne in puppys die hij naar Amerika exporteerde. Ⓒ DEA

Bij een inval in Medellin in Colombia werden tien puppy’s aangetroffen. Drie hondjes hadden al in totaal drie kilo heroïne in hun maagje, zo schrijft New York Daily News.

Van de in beslag genomen dieren werken er nu twee bij de politie. Een basset is door een agent geadopteerd en heet nu Donna. Een rottweiler met de toepasselijke naam Heroina, wordt nu ingezet bij drugsbestrijding.