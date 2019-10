Corbyn stelt voorwaarden aan verkiezingen

LONDEN - In de debatten in het Britse Lagerhuis over het houden van verkiezingen hebben de oppositiepartijen Labour, SNP en de LibDems zich uitgesproken voor het geven van kiesrecht aan EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en aan 16- en 17-jarigen. De Conservatieve regering van premier Boris Johnson voelt daar niets voor.