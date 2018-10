Dodental tsunami Sulawesi stijgt naar 832

De autoriteiten meldden zondag dat er al 832 doden zijn geteld. Het getal is slechts voorlopig, want er zijn veel meer slachtoffers dan tot nu toe bekend.

Volgens een woordvoerder van de rampenbestrijding, zijn de meeste doden gevallen als gevolg van de tsunami en zijn er dus minder slachtoffers gevallen bij de aardbeving. Er zijn zeker vijfhonderd gewonden gevallen.

De regio is relatief dichtbevolkt en in de provinciehoofdstad Palu wonen circa 300.000 mensen. Er waren vrijdag naar schatting zestig buitenlanders in Palu. De Indonesische vicepresident Muhammad Jusuf Kalla vreest dat er duizenden slachtoffers zijn van deze ramp. De aardbeving had vrijdag een kracht van 7,4 en werd een half uur later gevolgd door een tsunami.

Buiten de zwaar getroffen stad Palu zijn nog geen slachtoffers geteld. Een ooggetuige langs de kust buiten de stad berichtte volgens de Jakarta Post dat ,,er overal lijken liggen'' en dat alle bebouwing langs de kust is weggevaagd.

Maar ook in de stad is geen duidelijk zicht op het aantal slachtoffers. Het hotel Roa Roa bijvoorbeeld is ingestort. Reddingswerkers gaan zondag door de puinhopen op zoek naar hotelgasten van de vijftig kamers. Volgens een internetmelding naar de Jakarta Post zijn nog zeker drie andere hotels in Palu tijdens de ramp verwoest, het Mercure, het Sya Regency Palu en de Tora-Tora Inn.

