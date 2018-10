D66 zakt steeds verder weg

Daarentegen stijgt de PVV ten koste van FvD, zo meldt Maurice de Hond.

Volgens de onderzoeker zijn veel D66-kiezers niet tevreden met het kabinetsbeleid. Bij de verkiezingen haalde de partij negentien zetels, dat aantal is nu terug naar negen. In 2008 stond D66 het laatst zo laag. Overigens had de partij in 2006 drie zetels gehaald.

42% van de D66-kiezers geeft volgens De Hond aan spijt van hun stem te hebben bij de verkiezingen in 2017, bij het CDA is dat 32%. Dat komt met name door de maatregelen van de regering, waar deze partijen mee hebben ingestemd.

Kort na het Brexit-referendum, ruim 2 jaar geleden, zijn er vragen gesteld naar de reactie van de Nederlanders. Die vragen zijn deze week herhaald. Daarbij blijkt dat het aandeel Nederlanders dat teleurgesteld is dat de Britten gestemd hebben voor de Brexit gestegen is van 43% naar 59%. Alleen kiezers van FvD en PVV zijn in meerderheid er blij mee.

In 2016 dacht 19% dat de Brexit voor Nederland economisch heel nadelig zou zijn, dat is nu 29%. D66 kiezers denken dat het meest, FvD kiezers het minst.

Nederland uit EU

In 2016 zou 43% van de Nederlanders voor een Nexit (Nederland uit EU) stemmen, nu is dat 30%. Een grote meerderheid van kiezers van de PVV en FvD zouden ervoor stemmen (84% en 76%).

Bij kiezers van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA is dat 10% of minder, aldus De Hond.