Partner meldt zich na dood vrouw Bergen op Zoom

Volgens een vriend van de familie zou het gaan om de partner van de overleden vrouw. Ze zouden een knipperlichtrelatie hebben gehad, schrijft BN DeStem. Buren weten volgens de krant te melden dat de verdachte onlangs zou zijn vrijgekomen.

De verdachte meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag vrijwillig op het politiebureau in Bergen op Zoom en is direct opgesloten.

De vrouw werd dood gevonden in haar appartement aan de Goudbaard. De politie trof er ook een huilend jongetje van vier aan. Voor hem is een pleeggezin gezocht.