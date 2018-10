Saskia is dierenbeschermster: Met de ramen open luister ik of ik schoten hoor

"Elke zaterdagochtend sta ik een uur voor zonsopgang op en rijd heel langzaam met mijn auto door de Krimpenerwaard. Met de ramen open luister ik of ik schoten van jagers hoor. Dan probeer ik ze te lokaliseren.

Paniek

De jagers verschuilen zich, daarom let ik op de ganzen en zwanen. Als ze beschoten worden, hoor ik hun paniek. Zie ik ze van links naar rechts gaan, dan weet ik dat er links iets aan de hand is. Vanaf de weg film ik de handelingen van de jagers en vrijwel altijd zie ik strafbare feiten.

Als een zwaan wordt aangeschoten, splijt door de hagel meestal het bot van een vleugel en stort het dier neer. Terwijl de jager rustig een peukje staat te roken, pakt zijn hond de - negen van de tien keer nog levende - zwaan, sleurt ’m over de grond, bijt en hapt zelfs stukken vlees uit het lichaam.

Lees ook: ‘Ik tilde haar op en voelde hoe ze in mijn armen overleed’

Intense woede

Vervolgens probeert de jager de zwaan te wurgen en de nekwervels te breken. Uiterst pijnlijk en strafbaar, de zwanen spartelen nog minutenlang voordat ze dood zijn. Als ik dat zie, voel ik een intense woede. En een vastberadenheid om de daders strafrechtelijk te laten vervolgen.

Ik kan niet begrijpen dat je plezier hebt in jagen, waarom zou je een prachtig dier kapot willen maken? 'De dieren hebben een mooi leven gehad', wordt dan gezegd. Maar ze hebben helemaal geen mooi leven. Ze worden - soms dagelijks - opgejaagd!

Lees ook: De bullterriër van Alice heeft al 22.700 volgers

Schoten

Wat mij drijft, is liefde en passie voor dieren en de natuur. Maar ook afschuw van de misstanden met dieren die hier zomaar, aan de lopende band, ongemoeid plaatsvinden. Ik ben altijd dol geweest op dieren. In de wieg lag er al een poes bij me.

Lees ook: Ik ben de hamster dankbaar voor deze waardevolle les

Ik groeide op in Brabant in een mooie, bosrijke omgeving. Elke dag wandelde ik met onze hond door het bos. Regelmatig hoorde ik dat er werd geschoten. Voor mijn ogen vielen de mooiste vogels op de grond, moedwillig afgeslacht.

Saboteren

Als meisje wist ik nog niet precies wat er gebeurde, maar ik voelde toen al een drang om er iets aan te doen. Ik heb als zesjarige weleens de fietsbanden van de jagers laten leeglopen. Toch is saboteren nooit mijn doel geweest."

Lees ook: Mijn eend Guus heeft een jaloersmakende garderobe

Lees het volledige verhaal van Saskia in VROUW Magazine bij De Telegraaf van dit weekend, of duik in andere verhalen op onze website VROUW.nl.