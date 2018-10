Jehova’s moeten 30 miljoen betalen

Het slachtoffer uit Montana, nu 21, werd als kind belaagd door een lid van de kerk, zo schrijft de New York Post.

De overkoepelende organisatie van Jehova’s Getuigen heeft van alles geprobeerd om de zaak onder het tapijt te schuiven.

De man tegen wie de beschuldigingen waren ingediend, werd in 2004 uit de kerk gezet, maar een jaar later alweer in genade aangenomen. Intern werd tegen leden zelfs gezegd dat ze dit soort zaken nooit aan de politie mochten melden.

De kerk, die vindt dat de zaak verjaard is, heeft al aangekondigd in beroep te gaan.

Advocaat Neil Smith zegt namens het slachtoffer dat hij hoopt dat de boodschap nu eindelijk eens doordringt in de kerk. „Zodat er in de toekomst niet nog meer slachtoffers vallen.”

De zaak in Montana is er een van tientallen die in de laatste jaren in heel Amerika zijn ingediend tegen de Jehova’s Getuigen.