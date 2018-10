Nederlands model in China eindelijk vrij

Het 20-jarige meisje deed mee aan een mode-evenement in de Aziatische grootmacht maar had niet de juiste werkpapieren in bezit. Ⓒ ANP

TIANJIN - Het Nederlandse model dat een week geleden werd opgepakt in de Chinese stad Tianjin, is zaterdag vrijgelaten. Het 20-jarige meisje deed mee aan een mode-evenement in de Aziatische grootmacht maar had niet de juiste werkpapieren in bezit.