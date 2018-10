Verkeersleider held van Sulawesi

De 21-jarige werkte in de verkeerstoren van Palu. Tijdens de aardbeving bleef hij op z’n hevig schuddende post. Anthonius slaagde erin een laatste vliegtuig van de luchthaven te laten vertrekken. Zij overleefden de ramp, maar de 21-jarige moest naar beneden springen van de instortende toren en overleed.

Toen de aarde begon te schokken, lukte het Agung nog vlucht 6231 van Batik Air naar de startbaan te loodsen. Een woordvoerder van AirNav Indonesia zegt: ,,Hij wachtte tot het vliegtuig veilig in de lucht was. Daarna sprong hij van de toren af. We vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is en we bidden voor zijn ziel en voor de andere slachtoffers van de aardbeving.”

De piloot van de vlucht Ricosetta Mafella was de laatste die met de jonge held sprak. Op Instagram drukt hij zijn dankbaarheid uit. „Rust zacht, vliegmaatje. God zij met u."

De piloot voelde tijdens het taxiën al dat de grond heftig bewoog.

„Gelukkig hoorde ik toen een stem die zei dat ik eerder kon vertrekken. Een halve minuut later had ik niet meer weg kunnen komen.”

Vanuit de cockpit filmde de piloot de opbouwende tsunami-golf.