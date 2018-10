Jonge vrouw in ziekenhuis na eten extreem pittige noodlesoep

Shannen (20) weet hier nog niet wat voor effecten de hete noodles zullen hebben op haar lichaam... Ⓒ Screendump

Manchester - Een 20-jarige vrouw uit de Engelse stad Manchester, is in het ziekenhuis beland nadat zij zich waagde aan een extreem pittige noodle ’challenge’. Een dag nadat zij de ’Samyang hete kip noodlesoep’ achterover gooide, had zij bloed bij haar ontlasting. In het ziekenhuis bleek de jonge vrouw de ziekte van Crohn te hebben.