Ambtenaar naar huis met doggybag en kliekjes

Zodra de coronacrisis voorbij is, begint een proef. Duurzaamheidswethouder Arno Bonte heeft zijn plannen ontvouwd in een schrijven aan de gemeenteraad.

Pakket via app

„In april introduceert de bedrijfscateraar op locatie De Rotterdam in samenwerking met Too Good To Go een app tegen voedselverspilling. Medewerkers van de gemeente kunnen via de app na sluitingstijd van het bedrijfsrestaurant tegen een aantrekkelijke prijs een verrassingspakket afhalen.”

Of er een complete maaltijd wordt gescoord of slechts een tosti blijft een gok. „Dit pakket bestaat uit producten en gerechten die op de dag van bereiding niet zijn verkocht.” Als de proef aanslaat dan wil Bonte het ook op andere plekken introduceren.

Extra voordeel

Extra voordeel komt er ook voor de late lunchers. „In de bedrijfsrestaurants worden aan het einde van de lunchtijd producten met een 35 procent korting-sticker aangeboden. Hiermee wordt een extra stimulans gegeven om producten die niet lang houdbaar zijn af te nemen zodat die niet weggegooid hoeven te worden.” Het komt bovenop de al karigere inkoop die verspilling moet voorkomen.

Bij bijeenkomsten wordt ook niet meer voor iedereen een hapje ingeslagen. Bij een receptie waarvoor honderd personen zich hebben aangemeld wordt voor tachtig personen receptiegarnituur besteld.

Ook komt er een kliekjescultuur in de keukens op het stadhuis. „In de banquetingmap wordt een ’no food waste’-lunchpakket aangeboden waarmee de cateraar de vrije hand krijgt om een lunchbestelling samen te stellen met producten die over zijn.”

Papieren zakjes

Er komt zelfs een zogeheten doggybag. „Bij alle lunchbestellingen worden straks standaard papieren zakjes meegeleverd. Hiermee worden gasten gestimuleerd de overgebleven producten mee te nemen voor later gebruik.”

Daarnaast wordt gekeken hoe afval van koffiebekers kan worden verminderd. „We onderzoeken momenteel of er een afwasbare beker van gerecyclede of composteerbare materialen kan worden aangeboden.”