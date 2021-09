Intensive cares lopen leeg, ook steeds minder positieve tests

Het aantal mensen op de ic’s is hiermee voor de negende dag op rij afgenomen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten juist toe met 3 afgelopen etmaal. Daar liggen nu 316 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het totaal aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen komt hiermee uit op 456, gelijk aan woensdag.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 8 nieuwe patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 35 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS voorspelde eerder dat het aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen de komende tijd zou dalen.

Positieve tests

Het aantal nieuwe positieve coronatests is voor de derde dag op rij nagenoeg even hoog. Afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1732 nieuwe coronagevallen, woensdag ging het om 1767 positieve tests en dinsdag om 1728. Het zevendaags gemiddelde nam verder af.

Afgelopen week werden gemiddeld 1647 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week donderdag stond het zevendaags gemiddelde nog op 1791 en een week eerder ging het om 2172 gevallen per dag.

Het RIVM meldt donderdag twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Het gaat om inwoners van Terneuzen en Rheden. Die mensen zijn mogelijk niet in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval door corona is geregistreerd.

In Den Haag kwamen afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen aan het licht, er kregen 80 mensen een positieve testuitslag. In Rotterdam waren dat er 79 en in Amsterdam 62. In Utrecht hoorden 39 mensen dat ze corona hebben en in Tilburg 30.