Steeds minder coronapatiënten op ic’s in ziekenhuizen

Binnenland

Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, ook daling aantal coronagevallen zet door

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag weer gedaald. In totaal liggen er nu 475 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 9 minder dan maandag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).