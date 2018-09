’Treinkaartje tot 10 procent duurder’

Dat concludeert McKinsey in een onderzoek naar de kansen en bedreigingen van het kabinetsbesluit om de privatisering van ProRail terug te draaien.

Het vertrouwelijke rapport van tachtig pagina’s is gemaakt in opdracht van ProRail en is pas gisteren naar staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) verzonden ter voorbereiding op een debat in de Tweede Kamer vanavond.

De Telegraaf heeft inzage gekregen in het McKinsey-rapport. Daaruit blijkt dat het bureau de verrekening van belastingvoordelen met de fiscus en het betalen van vennootschapsbelasting een punt van zorg is. In het gunstigste geval zou die naheffing honderden miljoenen extra kosten, maar dat kan ook oplopen naar een paar miljard euro. Dit zou afhangen van de deal die ProRail kan sluiten met de Belastingdienst.

De operatie zelf wordt geraamd op 20 tot 30 miljoen euro. Dat komt volledig op het bordje van een volgend kabinet, want het wetsvoorstel gaat pas eind 2017 naar de Kamer.

Het is niet de eerste keer dat de spoorbeheer op eigen houtje een rapport laat opstellen bij een duur bureau. ProRail verzet zich al langer tegen de plannen van staatssecretaris Dijksma.

De bewindsvrouw laat weten dat een duurder treinkaartje door het publiek worden van ProRail helemaal niet aan de orde is. „Het kabinet wil ervoor zorgen dat kosten niet op reizigers, verladers, vervoerders en investeringen op het spoor worden afgewenteld”, zegt een woordvoerster van Dijksma. Ook moet nog worden bekeken of er fiscale effecten zijn. „Dit moet nog worden uitgewerkt en beoordeeld door de Belastingdienst.”

De zegsvrouw stelt dat er al afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Financiën. Ook met Europese regelgeving rond mededinging wordt rekening gehouden, verzekert de staatssecretaris.

De ondernemingsraad van ProRail is alles behalve tevreden en stuurt vandaag een brandbrief de wereld in. Deze week wordt volgens or-voorzitter Godelieve Kok een besluit genomen om naar de rechter te stappen, „omdat wij niet om advies zijn gevraagd.” Volgens Dijksma is er formeel geen rol voor de ondernemingsraad, maar zijn er wel veel gesprekken geweest om te praten over de omvorming. Inmiddels is duidelijk dat er geen gevolgen zijn voor het personeel.

Reizigersvereniging Rover ziet alleen nadelen. „Duurdere kaartjes, meer vertragingen en verstoringen, te veel open eindjes, onacceptabele risico’s. Het zijn groteske, onnodige plannen”, stelt een woordvoerder. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van Dijksma. Veel partijen vinden het goed dat het ministerie meer grip krijgt op een organisatie die werkt met miljarden euro’s belastinggeld.