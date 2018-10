17-jarige stort door glazen dak station

Het is nog een raadsel hoe ze om één uur ’s nachts op de glazen platen die op twaalf meter hoogte liggen terecht kon komen, zo schrijft Blick.

Volgens de politie waren vier jongeren, tussen 17 en 22 jaar oud, naar boven geklommen. Een ooggetuige zag het meisje vallen toen de glazen plaat waarop ze stond brak. Op het moment dat agenten haar aan het reanimeren waren, brak nog een stuk glas los en viel op een politieman. Die raakte licht gewond.

Volgens de krant is het onduidelijk wat de jongeren wilden doen. Was het een stunt, of wilden ze grafity spuiten of waren ze dronken?

In de hal van het hoofdstation wordt deze dagen een oktoberfeest gehouden.