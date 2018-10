Vier mannen hebben seks met ’mooie vrouw’, tot een van hen blinddoek afdoet

Duerte Xavier, de homoseksuele man in kwestie, vertelde zijn slachtoffers via de website dat hij een ontmoeting in een park of in zijn appartement wel zag zitten. Op een voorwaarde: dat de mannen de hele ontmoeting geblinddoekt zouden zijn. „Wees mijn gehoorzame speelgoed”, luidde het bericht van de man die zich voordeed als Anne. Zo meldt The Independent.

Het bedrog van Duerte kwam pas aan het licht toen een 33-jarige man zijn blinddoek aftrok tijdens de orale seks. „Ik zag plotseling een man met een baard”, vertelde hij in de rechtbank. Hij voelde zich zwaar bedrogen en heeft Duerte meerdere malen in zijn gezicht geslagen. Ondanks het feit dat de man er direct vandoor ging, bleef Duerte smeken om een tweede ontmoeting, waarna de man naar de politie stapte.

’Rollenspel’

In de rechtszaal bleek dat Duerte al eens drie andere mannen op dezelfde manier in bed had gekregen. Ook zij geloofden naar eigen zeggen dat ze seks hadden gehad met een vrouw.

De advocaat van Duerte zegt dat de slachtoffers wel degelijk wisten dat zij seks hadden met een man. Zij noemt het een ’rollenspel’.