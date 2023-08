Kopstuk motorbende Hardliners overgeplaatst: onder intensief toezicht

LELYSTAD - Een van ’s lands beruchtste kopstukken van motorbende Hardliners, Lysander de R. uit Haarlem, is donderdag in allerijl overgeplaatst vanuit zijn cel in Lelystad naar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van een onbekende gevangenis elders in het land. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Motorbende-voorman Lysander de R. en de gevangenis in Lelystad. Ⓒ Gregor Servais