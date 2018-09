Jaaroverzicht januari

Whitney van Doorn Telegraaf-nieuwjaarsbabe

Whitney van Doorn is dé nieuwjaarsbabe op de voorpagina van De Telegraaf. Toen de 24-jarige Bussumse de foto van zichzelf zag, in de branding in haar roze bikini, moest ze erg lachen. „Dat prethoofd! Gek hoor om jezelf zo groot in de krant te zien.” Lees meer.

Ⓒ Hans van Tilburg

Pechvogel wil alsnog geld van Postcodeloterij

De 21-jarige Kamal Maihouane uit Sittard is na vier dagen al de pechvogel van het jaar. De Limburger had te weinig saldo op zijn rekening staan, waardoor het geld van de loten van de Postcodeloterij niet werd afgeschreven. Kamal loopt tonnen en misschien wel miljoenen mis. „Ik heb gehuild. Ze hadden me moeten waarschuwen, dan had ik mijn spaarrekening aangesproken om het saldo aan te vullen.” Lees meer.

Massa-aanranding in Keulen

Vier dagen na de jaarwisseling blijkt dat het in Keulen tijdens de nieuwjaarsnacht volledig uit de hand is gelopen. Zeker tachtig vrouwen zouden zijn belaagd door Noord-Afrikaanse mannen. En dat terwijl de Keulse politie aanvankelijk nog sprak van een ’rustige nacht’. Lees meer.

Ⓒ EPA

David Bowie overlijdt op 69-jarige leeftijd

Muziekliefhebbers zijn in diepe rouw nadat bekend wordt dat David Bowie is overleden aan de gevolgen van leverkanker. Zijn overlijden komt volkomen onverwacht voor miljoenen fans wereldwijd, want zijn ziekte hield hij al anderhalf jaar verborgen. Voor het geboortehuis van de muzieklegende ontstaat een bloemenzee van fans die hem een laatste eer willen bewijzen. Lees meer.

Achtste EK-goud allround Kramer

Sven Kramer pakt zijn achtste titel op het EK allround in tien jaar tijd. De Nederlandse schaatser had bij het ingaan van de afsluitende 10 kilometer al weinig te vrezen van de concurrentie. Jan Blokhuijsen pakte uiteindelijk brons. Lees meer.

Ⓒ Hollandse Hoogte

El Chapo opgepakt

Drugsbaas Joaquin Guzman, beter bekend als ’El Chapo’ is door het Mexicaanse leger in de kraag gevat nadat hij maanden op de vlucht was na zijn spectaculaire ontsnapping uit de best beveiligde bajes van het land. Kort voor zijn arrestatie gaf de drugsbaas een geruchtmakend interview aan de acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. Lees meer.

Waar is Wassila Hachchi?

Het houdt Nederland dagen bezig: Waar is D66-Kamerlid Wassila Hachchi? Na haar vertrek uit de Kamer is ze dagen spoorloos, maar uiteindelijk duikt ze op in New York. Daar wil ze gaan werken voor het campagneteam van Hillary Clinton, zegt ze. Dat blijkt echter een vrijwilligerfunctie te zijn, dus wordt haar wachtgeld gewoon doorbetaald. Lees meer.

Heijn-telg opgepakt op Bali

Ondernemersfamilie Heijn, bekend van de supermarkt Albert Heijn, wordt opgeschrikt door het bericht dat de 25-jarige Djaï Heijn is gearresteerd op Bali op verdenking van drugsbezit. Hij ontving per post een pakketje met daarin 224 gram marihuana. Dat ’kerstcadeautje’ kan hem volgens de Indonesische wet 12 jaar cel en een behoorlijke boete kosten. Uiteindelijk hoeft hij slechts één jaar de cel in. Lees meer.

Ⓒ EPA

Toprenster betrapt op fietsmotortje

De wielersport staat op zijn kop als de Belgische veldrijdster Femke van den Driessche bij de WK veldrijden in Zolder betrapt wordt op mechanische doping. Er zat een motortje in haar fiets. Ze ontkent en zegt dat de fiets van een ander was, maar uiteindelijk moet ze haar sport opgeven. Lees meer.

