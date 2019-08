’Nederland kan raketaanval niet aan’

Hoewel het DGLC al extra geld heeft gekregen – goed voor onder meer deze Stinger – is dat niet voldoende om de toegenomen dreiging vanuit de lucht het hoofd te kunnen bieden. Ⓒ Defensie

Vredepeel - Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) is een van de legereenheden waar na jaren van bezuinigingen de eerste resultaten van extra geld zichtbaar zijn. Echt opgelucht zijn ze op het onderdeel nog niet, want tegelijkertijd komt er vanuit de lucht een hele serie dreigingen op ons land af die we niet het hoofd kunnen bieden.