Schooljongens dood door explosie Oost-Oekraine

De jongens van tussen de dertien en vijftien jaar oud zaten allen op dezelfde school in Horlivka, een stad die onder controle staat van de separatisten. Een vierde jongen van tien jaar oud, raakte gewond door de explosie. Hij wordt in het ziekenhuis behandeld, meldde burgemeester Ivan Prikhodko van Horlivka.

In 2014 braken er gevechten uit tussen de door Moskou gesteunde separatisten in het oosten van Oekraïne en troepen die trouw zijn aan de pro-westerse Oekraïense regering in Kiev. Ondanks een internationaal bemiddeld staakt-het-vuren zijn er vaak oplevingen van gevechten.

Volgens de VN heeft het conflict in totaal meer dan tienduizend levens geëist. Regelmatig vallen slachtoffers door landmijnen.