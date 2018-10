De politie kreeg diverse meldingen binnen van het bizarre tafereel langs de snelweg, maar tast nog in het duister over de aanleiding van de matpartij van de dames. Dat de plek niet heel erg handig is, moge duidelijk zijn, zo stelt de politie die nog op zoek is naar de twee mattende meisjes.

