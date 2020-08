’Amerikaanse moeder (23) gruwelijk vermoord door seksbende’

Dat zeggen onderzoekers volgens internationale media. Verdachte Braulio Trevino Martínez (39) is nu opgepakt voor de moord op de 23-jarige Lizbeth Flores.

De dader, eerder veroordeeld voor seksuele handelingen met kinderen, vertelde haar dat ze naar Mexico moest komen en dat haar vriend – vader van de twee kinderen – gevangengenomen was in zijn eigen woonplaats, Matamoros. Ze zou losgeld moeten betalen. Dat bleek een smoes. Later werd de vrouw dood gevonden. Dader en slachtoffer kenden elkaar.

Lizbeth is gedood met een stuk rots, dat tegen haar hoofd werd geslagen. Op foto’s die naar buiten zijn gekomen, is te zien hoe ze zonder shirt, met enkel een bh, een broek en schoenen op de grond ligt.

De moeder van Flores heeft tegenover Telemundo gereageerd. Het voelt alsof haar eigen hart ’eruit gerukt’ is. „Ik voel me verschrikkelijk over wat ze mijn dochter hebben aangedaan. Hoe ze haar achterlieten, doet me het meest pijn. Wie weet waar ze doorheen is gegaan.”

„Ze was jong, had nog vele jaren voor zich, ze had twee kinderen. Ik wil dat iedereen die mijn dochter dit heeft aangedaan, iedereen die er deel in had, ervoor zal boeten.”

Braulio Trevino Martínez zat tussen 2006 en 2010 al in de gevangenis wegens twee seksuele delicten met een 15-jarig meisje. De grensregio bij Matamoros wordt al tijden geteisterd door criminele drugsbendes.