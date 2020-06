RIVM: dodental corona stijgt met 15

Vrijdag zijn er 210 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op Covid-19. Er zijn 11 patiënten gemeld die vanwege Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

De overleden personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.

Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.