Miljoenensubsidie om wijk aardgasvrij te maken

„Zonder subsidie kan het niet uit, om de bestaande huizen aan te passen heb je steun van de overheid nodig. Hierdoor hoeven de huurders niet extra te betalen voor energie. De huizen worden goed geïsoleerd, waardoor de energierekening juist lager zou moeten zijn”, zegt wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer.

In Nederland zijn gewone burgers bang dat zij aan de lat komen te staan voor het aardgasvrij maken van woningen, een project dat in totaal circa 240 miljard euro zou moeten kosten, zo blijkt uit berekeningen van het EIB en Bouwend Nederland. Dat is gemiddeld 35.000 euro per woning.

Hele wijk aardgasvrij

De wijk Palenstein is één van de eerste wijken van Zoetermeer, waarvan de bouw begin jaren zeventig startte. De hele wijk gaat op de schop, waaronder een aantal galerijflats. Helena van Moll, die in een van de flats in de Zoetermeerse wijk woont, ziet het aardgasvrij worden van Palenstein wel zitten. „Ik vind het wel mooi dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen. Als de huur iets omhoog gaat dan zien we dat wel maar ik denk dat we allemaal voor het milieu wat moeten inleveren.”

De bouwers van Nederland pleiten voor een gefaseerde verbouwing van de bestaande huizen, waarbij grote wijken uit de jaren ’70 het meest effectief aan te pakken zijn. Deze zijn veelal in grote aantallen in handen van woningcorporaties. „Als je een individuele woning aanpakt, zijn de kosten vele malen hoger dan als meteen een hele wijk aanpakt. Ook geeft dat minder overlast”, zegt directeur vastgoed Maarten van Duijn van bouwconcern Heijmans.

Particulieren ’lastig warm te krijgen’

Particuliere huizenbezitters zijn volgens de berekeningen nu rond de 50.000 euro kwijt voor alternatieven voor aardgas, zoals stadswarmte of een warmtepomp. „Daar is het lastig mensen warm voor te krijgen. Daarvoor heb je financiering nodig per woning, in plaats van individu. Niemand gaat zichzelf voor 50.000 euro in de schulden steken, waardoor het onzeker is wat er voor terug komt”, zegt de wethouder.

De heer Smits die net aan de rand van de wijk in een koophuis woont, hoopt dat het project wordt doorgetrokken. „Voor ons als huizenbezitter zou het mooi zijn als we kunnen aanhaken. Dat we voor een goede financiële regeling mee kunnen liften op het aardgasvrij maken van de buurt”, zegt Smits die dagelijks door Palenstein loopt om een boodschapje te doen. „Het is een perfect plan om juist deze wijk te doen omdat hier toch alles op de schop gaat.”

„Dit lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar is hopelijk de start van een grootschalige wijkgerichte aanpak. Om dit succesvol te doen is opschaling nodig, dit project kan daar bij helpen”, zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland. „Opschaling maakt het mogelijk om verder te investeren in de industrialisatie, waardoor de kosten lager worden. Dat leidt uiteindelijk tot echte opschaling en minder grote druk op de arbeidsmarkt. Maar er is nog discussie over wie voor de rekening op zal draaien.” Afgelopen vrijdag bleek dat het kabinet daar voorlopig ook nog niet uit is gekomen.

Bang voor energierekening

Een warmtepomp levert 20 procent van de warmte die met cv-ketel opgewekt wordt, waardoor velen bang zijn dat de energierekening juist oploopt. „De warmte komt lokaal uit de grond, dus we zijn niet afhankelijk van wind of zon. Met goede isolatie zouden de bewoners niet in de kou moeten zitten”, zegt wethouder Paalvast. „We hebben al gecommuniceerd dat we aardgasvrij worden. Men snapt het wel, waarom het moet. De meest gestelde vraag is: ’Heb ik nog nieuwe cv-ketel nodig?’

Een andere bewoonster van de flats in Palenstein ziet het aardgasvrij maken van de wijk als een manier om de wijk vol hoogbouw wat positiever op de kaart te krijgen. Volgens wethouder Paalvast is het voordeel in de energierekening naar schatting 10 euro per maand. Is het sop de kool waard? „Het is hier al jaren een grote zooi. Door de enorme opknapbeurt hoop ik dat het allemaal wat prettiger wordt. Dat er nu veel geld in wordt geïnvesteerd met een dergelijk project kan positief bijdragen aan de kwaliteit van leven hier”, zegt Roxanne die met haar dochtertje alleen woont.

Eigen keteltje ’niet efficiënt’

„We gaan misschien wel individueel van het aardgas af, maar dat wil niet zeggen dat we straks geen gas meer gebruiken, bijvoorbeeld in gascentrales die stroom maken voor onze elektrische verwarming”, zegt energie-onderzoeker Remco de Boer. „Het huidige systeem waar iedereen in zijn eigen keteltje fikkie stookt, is niet erg efficiënt. „Dit soort pilots zijn nodig om uiteindelijk over te kunnen stappen op alternatieven.”