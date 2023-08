Frankrijk verbiedt moslimgewaad abaya op scholen

De abaya mag niet meer worden gedragen op school, aldus minister van Onderwijs Gabriel Attal op televisie. Hij zei dat hij „duidelijke regels op nationaal niveau” zou bieden aan schoolhoofden in aanloop naar het nieuwe schoolseizoen dat op 4 september begint. „Als je een klaslokaal binnenloopt, mag het niet zo zijn dat je de religie van leerlingen kunt vaststellen door alleen maar naar hen te kijken.”

Frankrijk hanteert een streng verbod op religieuze tekens in openbare scholen sinds wetten in de 19e eeuw een einde maakten aan elke traditionele katholieke invloed op het onderwijs. In 2004 werden hoofddoekjes op scholen verboden en in 2010 werd een verbod op gezichtssluiers in het openbaar aangenomen, tot woede van een deel van de vijf miljoen moslims in Frankrijk.