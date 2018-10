Duo Hattem bekent schieten met luchtdrukwapen

Ⓒ Ruben Meijerink

HATTEM - De twee mannen die door een arrestatieteam werden opgepakt in het Gelderse Hattem, hebben bekend dat ze met een luchtdrukwapen hebben geschoten. Ze waren ermee het bos in gegaan. De politie heeft een luchtdrukwapen in hun woning gevonden, waar het verstopt lag. Op zich is het bezit van zo’n wapen toegestaan, maar schieten in de openbare ruimte mag niet zonder vergunning.