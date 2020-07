Boze vrouw eist helft $ 100.000 op van Starbucksjongen

Het begon met een bericht op Facebook. Amber Gilles deelde een foto van Lenin Gutierrez, een barista bij Starbucks. „Ontmoet Lenin van Starbucks die me weigerde te helpen omdat ik geen masker draag.” Gilles stelt dat ze astma heeft.

Een man die de Facebookaanval had gezien, begon een GoFundMe-pagina om de barista te steunen. De actie werd groter dan gedacht. Uiteindelijk kreeg de jongeman meer dan 100.000 dollar in cash overhandigd. Lenin gaat het geld gebruiken voor zijn studie en droomt van een danscarrière.

Gilles is ontstemd over de beloningen voor de barista. „Het was discriminatie. Iedereen vindt dat oké. Men faciliteert en beloont het zelfs.”

Ze zegt duizelig en kortademig te worden van een mondkapje en zou ook hartproblemen ervan krijgen, en ook nog acne. „En bovendien: het helpt niet eens.” De vrouw deelt aan nieuwszender KGTV twee medische documenten; een bekkenbodemonderzoek met informatie over haar baarmoeder en eierstokken, en een handgeschreven briefje van een chiropractor die stelt dat ze geen mondpakje hoeft te dragen. Chiropractors werken vooral met gewrichten, spieren en bijvoorbeeld de wervelkolom.

’Ik ben slachtoffer’

Gilles vindt alle ophef over haar bericht op Facebook onterecht. „Ik zou de excuses moeten krijgen. Ik ben degene die gediscrimineerd is, ik ben degene die ziek is.” De vrouw zegt in contact te staan met advocaten omdat ze mogelijk de helft van het geld van Lenin wil claimen. De advocaten zijn te duur. Daarom begint ze zelf een inzamelingsactie. De barista heeft inmiddels ook een advocaat voor het geval er daadwerkelijk een rechtszaak komt.

Starbucks heeft speciaal voor mensen die geen mondkapje dragen een optie om koffie te bestellen en het daarna op te halen bij de deur, zodat ze niet naar binnen hoeven. „We willen dat iedereen zich welkom voelt”, zo liet een woordvoerder eerder aan CNN weten. „We vragen klanten om de regels rondom social distancing en veiligheidsprotocollen te volgen, waaronder het dragen van een mondkapje bij een bezoek aan een van onze winkels.”