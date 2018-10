Zoon opgepakt voor vermissing Mona (79) uit Delft

,,Hij heeft al eens vastgezeten. Zo’n twee, drie jaar geleden heeft hij zijn ex-vriendin neergestoken. Hij stalkte haar ook. Na de steekpartij zat hij een jaar vast.”

Omdat de verdachte in beperkingen zit en daarom alleen contact mag hebben met zijn advocaat, kan de politie verder niet inhoudelijk ingaan op details uit het onderzoek.

De 60-jarige man uit Oud-Beijerland is zondag aangehouden. Ⓒ Mediatv

De arrestatie trekt veel bekijks aan de Zadelmaker in Oud-Beijerland. De man werd rond zondagavond rond de klok van acht geblinddoekt meegenomen door de politie. De forensische recherche is in witte pakken de woning van de verdachte binnengegaan voor onderzoek, zo melden getuigen.

De vrouw werd afgelopen maandag door familie als vermist opgegeven. Ze werd vorige week zondag voor het laatst in Delft gezien. De politie heeft al een buurtonderzoek gehouden en ook zijn de grachten in Delft afgezocht, dit alles tot nu toe zonder resultaat.

Volgens de bekenden van Mona Baartmans wilde de vrouw kleiner gaan wonen en had ze net haar huis verkocht.