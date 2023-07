Manager multinational uit de kast als non-binaire Nicky: ’Bevrijding’

Suzanne van de Laar, de voorzitter van Pride Amsterdam, is trots op de leus van 2023 #You are included. „Ieder mens moet veilig zijn en zich erkend kunnen voelen!” Beter kan ze het niet illustreren dan met haar eigen thuisverhaal. „Mijn man is op zijn werk uit de kast gekomen als non-binair.”

Suzanne en Nicky van de Laar Ⓒ Eran Oppenheimer