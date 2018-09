CU en 50PLUS tegen Oekraïne-verdrag

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de extra afspraken bij het akkoord die premier Mark Rutte vorige week in Brussel maakte. De regeringsleiders spraken onder meer af dat het associatieakkoord geen opstap naar EU-lidmaatschap voor Oekraïne is, dat er geen extra belastinggeld naar het land gaat en dat de regering in Kiev werk moet maken van corruptiebestrijding.

Die toezeggingen, die in een extra verklaring werden toegevoegd aan het akkoord, zijn voor 50PLUS en de ChristenUnie niet goed genoeg. „Wij zijn voorstander van het referendum”, zei Krol in een reactie. „Als je de bevolking aan het woord laat, moet je doen wat de bevolking zegt. En wij zijn het eens met de uitslag van het referendum.”

Segers vreest dat nu alsnog voor stemmen het vertrouwen van de burger in de politiek verder zal beschadigen. „Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, aldus Segers. „Daarom geeft dat nu de doorslag.”

De leden van GroenLinks droegen hun fracties afgelopen weekeinde op het partijcongres op voor te stemmen, iets wat de Kamerleden aanvankelijk niet van plan waren. Als het pro-Europese D66 in de Eerste Kamer ook voor stemt, hangt alles af van het CDA.

Fractieleider in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma heeft aangegeven tegen te zijn, maar het is nog allerminst zeker dat de CDA-senatoren zijn lijn zullen volgen. Als D66 voor stemt in de Eerste Kamer heeft het kabinet aan twee CDA-senatoren genoeg.