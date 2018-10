Ouderen vaker onderuit

Mevrouw Hardenbol (91) is al een paar keer lelijk gevallen. Nu heeft haar zoon de drempels rood gemaakt. „Het maakt me alert”, zegt mevrouw Hardenbol. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Ouderen die op de trap uitglijden of struikelen over de drempel: vorig jaar belandde er gemiddeld iedere vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val in of om huis. Maar liefst 3849 senioren overleefden de valpartij niet.