Gündoğan houdt ongeacht uitslag onderzoek vast aan Kamerzetel

„Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst binnen mijn eigen fractie, want ik ben nog steeds overtuigd van het programma van Volt”, schrijft het Kamerlid.

Er loopt een onderzoek wegens grensoverschrijdend gedrag binnen de partij tegen haar. Die laat nu een extern bureau onderzoek doen en heeft haar geschorst. Wat ze precies zou hebben gedaan en hoeveel klachten er zijn, is niet bekendgemaakt.

Gündoğan is ook niet op de hoogte gesteld van de aard van de klachten. Ze heeft de partijleiding om opheldering gevraagd, maar had die dinsdagochtend nog niet gekregen. Ze treedt daarom naar buiten. Volt had haar juist „met klem” gevraagd geen contact op te nemen met de pers.

Nachtmerrie

Ze vindt het spijtig hoe het is gelopen en dat er overdreven is gereageerd. „Allereerst betreur ik de gang van zaken, die ik als een nachtmerrie ervaar. Ik ben ervan overtuigd dat er, gezien de aard en omvang van de klachten, buitenproportioneel is gehandeld”, aldus Gündoğan die schrijft „strijdbaar” te blijven.

Ze laat verder weten het zeer te betreuren als „mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld.” Ze wacht de uitkomst van het onderzoek af en zal „op basis van de uitkomsten” reageren. Gündoğan zit sinds 31 maart vorig jaar in de Tweede Kamer. Volt heeft daar drie zetels.

De 44-jarige volksvertegenwoordiger heeft advocaat Geert-Jan Knoops in de arm genomen om haar bij te staan.