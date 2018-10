Familiedrama Amsterdam: man schiet drie familieleden dood

Hij pleegde daarna zelfmoord, zo is de voorlopige conclusie van de politie.

De vier doden werden vannacht na de schietpartij in de woning aan de Herculesstraat door de politie aangetroffen.

Buurtbewoner Marcel Goedhart die zijn hond uitliet hoorde rond 01.00 's uur nachts de schoten. Hij zegt tegen deze krant dat er sprake van ’psychische problemen in het gezin’ was en en dat ze bekend zouden zijn bij hulpverleningsinstanties. Het is echter nog onduidelijk of dat zo is.

Een groot gedeelte van de straat in Amsterdam-Zuid is afgezet voor onderzoek.

Onze verslaggeefster Mascha de Jong is ter plaatse: