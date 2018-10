Dode bij brand zorgcentrum Vianen

In verband met de rookontwikkeling evacueerde de brandweer de andere kamers op de verdieping. Ⓒ Koen Laureij

VIANEN - Bij een brand in een zorgcentrum in Vianen is maandagochtend een persoon om het leven gekomen. De brand ontstond rond 04.30 uur in een kamer op de derde verdieping van het complex. Na het blussen vond de brandweer in de kamer het slachtoffer. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De identiteit van het slachtoffer is bij de politie bekend.