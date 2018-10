Overvallers darter Van Barneveld bekennen

Dit heeft de rechtbank maandagmiddag bepaald tijdens een eerste zitting tegen de mannen die op 16 juni in alle vroegte Silvia van Barneveld beroofde in haar huis aan de Harry Pauwlaan.

Ze zou hierbij, zo bleek tijdens de zitting, blauwe plekken hebben opgelopen en een bult op haar hoofd er aan over gehouden te hebben. Uit haar verklaringen waar de officier uit voorlas, zou blijken dat de overvallers haar in ieder geval hebben geslagen en haar aan haar haren hebben getrokken. Haar ketting en oorbellen die ze droeg werden afgepakt en haar tas en portemonnee meegenomen.

’Enorme spijt’

De overvallers lieten via hun advocaten weten enorme spijt te hebben van hun daad maar zeker geen geweld te hebben gebruikt. „Mijn cliënt heeft haar alleen maar vastgepakt bij haar armen omdat ze zelf zei knikkende knieën te hebben”, aldus raadsvrouw mr. Veerle Hammerstein die Yassine el H. verdedigt.

De verdediging stelt dat de drie mannen niet bewust op overvallerspad zijn gegaan en zeker niet hebben geweten dat ze bij de woning van de bekende darter binnendrongen. Ze zouden hebben verklaard veel te hebben gedronken, na een maand ramadan, en daarna op weg te zijn gegaan naar de beruchte club Magnum in Zoetermeer. Hierbij namen ze een verkeerde afslag en besloten ’spontaan’ in te gaan breken in de woning in de Haagse wijk Ypenburg, lieten ze weten. „Ze dachten dat de bewoners op vakantie waren. De rolluiken waren dicht en ze hoorden in eerste instantie niemand in het huis”, vertelt een van de raadsmannen. „Het was zeker niet de bedoeling om bij Van Barneveld in te breken. Dat was puur toeval”, aldus mr. Steller advocaat van verdachte Yassir A.

De advocaten wilden dat de drie hun inhoudelijke proces in vrijheid konden afwachten. Ze werden opgepakt in de week na de beroving nadat verdachte Yassir eerst zichzelf meldde bij zijn advocaat en daarna bij de politie. „Hij heeft zelf de ketting meegenomen naar de afspraak omdat hij bedacht dat die van grote emotionele waarde zou kunnen zijn.„

Ook de twee andere verdachten hadden al contact met hun advocaten om zich te melden bij het bureau. De politie besloot hier niet op te wachten en pakten beide heren op in hun woningen in Amsterdam. Overigens hadden de verdachten al vaker met justitie te maken. Zowel Yassine el H. en Yassir A. komen voor in de top 600 van jonge Amsterdamse criminelen.

Excuusbrief

De drie verdachten namen zelf het woord aan het einde van de zitting en lieten weten heel veel spijt te hebben. Een van hen, Yassine el H. had een brief geschreven voor Silvia van Barneveld en hoopt dat de officier die aan haar wil laten lezen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 14 januari volgend jaar.