Zaak Holleeder verder met moorden Houtman en Van der Bijl

Holleeder ontkent ook in die zaak iedere betrokkenheid. Zijn advocaten hebben verzocht het voorarrest op te heffen omdat het bewijs ontbreekt. Het Openbaar Ministerie (OM) is een volkomen tegengestelde mening toegedaan. Volgens het OM vormde Holleeder samen met Dino Soerel en wijlen Stanley Hillis een driemanschap dat onder meer verantwoordelijk was voor de afpersing en liquidatie van vastgoedman Endstra.

Endstra werd op 17 mei 2004 in Amsterdam doodgeschoten. Een zakenpartner die naast hem liep raakte gewond. In een eerder proces werd Holleeder veroordeeld voor het afpersen van onder meer Endstra. In het huidige proces beschuldigt het OM hem van een reeks moorden. Daarbij zou hij telkens de opdrachtgever zijn geweest.

Pogingen van Holleeders advocaten het voorarrest in een ander dossier (de moord op Cor van Hout) van tafel te krijgen, strandden eveneens.

Volgens de rechtbank is in beide zaken de verdenking stevig genoeg om voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen. De rechtbank zegt in dit stadium niet dat het bewijs definitief is geleverd. Daarover velt zij pas een oordeel in de einduitspraak, die medio volgend jaar wordt verwacht.

Het proces tegen Holleeder heeft twee weken stilgelegen. De rechtbank behandelt de komende procesdagen de dossiers rond de moorden op Kees Houtman (2 november 2005) en Thomas van der Bijl (20 april 2006).

