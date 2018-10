Iran vergeldt aanslag met raketaanval Syrië

Militairen slaan op de vlucht na de aanslag in Ahvaz. Ⓒ EPA

TEHERAN - Het Iraanse leger heeft maandagochtend met raketten doelen bestookt in Syrië. Volgens Iraanse media was de aanval gericht tegen de leiders van de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslag op een militaire parade in de Iraanse stad Ahvaz. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven, onder wie twaalf leden van de Revolutionaire Garde.