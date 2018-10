Als een relatie stuk gaat, is dat verdrietig. Dat wil niet zeggen dat een scheiding-der-wegen verkeerd zou zijn. Nee, dat niet. Maar hoe slecht de relatie ook is geweest, veel ex-partners zoeken toch iets van troost; dat ’uit’ echt beter is dan om met de relatie door te gaan. Veel gebruikt is de troostdiagnose: een etiket dat de ex-partner in één keer wegzet als een hopeloos geval.