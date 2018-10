Brief 1: ’Oneindig procederen halt toeroepen’

Kan op kosten van de gemeenschap oneindig procederen tegen de rechtspraak. Hoe kwetsend is dit voor de nabestaanden? Wanneer gaan ze deze mogelijkheden nu een flink inperken? Iemand die een moord gepleegd heeft moet zijn hele straf uitzitten, en niet met goed gedrag vervroegd vrij kunnen komen. En in het buitenland willen wonen is een grove leugen van deze moordenaar! Smoesjes!

Els Strikkers, Bergen (NH)

