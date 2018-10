Brief 2: Zo snel mogelijk naar Verweggistan’

Er vinden al weken geheime onderhandelingen plaats tussen de Nederlandse Staat en Volkert vd Graaf. Die komen voort uit het hoger beroep over zijn meldplicht. Hoe is het toch mogelijk dat deze moordenaar nog steeds in het nieuws komt met zijn acties.

Gesubsidieerd door de belastingbetaler en beschermd door onze rechtstaat weet hij nog steeds aandacht te trekken. Hij wil wel emigreren.

Laat hem zo spoedig mogelijk vertrekken naar Verweggistan, zodat we niets meer van hem zullen vernemen. Behalve zijn overlijdensdatum.

J.Kluin

