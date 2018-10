Morbide vondst na tsunami Indonesië

Het natuurgeweld heeft afgelopen vrijdag voor een enorme ravage gezorgd in het gebied. Er zijn minstens 844 doden te betreuren. Dat cijfer is volgens de rampenbestrijdingsdienst gebaseerd op het aantal overledenen dat is geïdentificeerd. Het daadwerkelijke dodental ligt vermoedelijk veel hoger, mogelijk in de duizenden.

Er liggen vermoedelijk nog veel mensen onder het puin in Palu, een stad met circa 380.000 inwoners. Daar zijn onder meer hotels en een winkelcentrum ingestort. De autoriteiten begraven lichamen er na identificatie noodgedwongen in een massagraf. Bij tankstations in de richting van de stad staan volgens een getuige kilometerslange files.

Morbide vondst

Reddingswerkers deden ten zuiden van de stad een morbide vondst in een kerk. ,,Mijn vrijwilligers hebben 34 lichamen gevonden. Kinderen die deelnamen aan een Bijbelkamp'', zei een woordvoerster van het Indonesische Rode Kruis. Het gebedshuis in het district Sigi was overspoeld door modder en puin.

Ook wordt gevreesd voor het lot van mensen die zijn gestrand in Donggala, een regio die van de buitenwereld is afgesneden. Een hulpverlener die het gebied per motor bereikte, zei dat honderden mensen proberen weg te komen. De wegen zijn geblokkeerd en er zijn nog geen hulpverleners ter plekke.

Plunderingen

De aanvoer van hulpgoederen voor overlevenden stuit op problemen. Sommige mensen zijn volgens Indonesische media aan het plunderen geslagen om aan levensmiddelen te komen. Agenten en militairen zijn ingezet om tankstations en supermarkten te bewaken. Ook krijgen konvooien met hulpgoederen escortes om plunderaars op afstand te houden.

Bekijk ook: Vrouw na twee dagen uit puin hotel gered

Bekijk ook: Heftige beelden tsunami Indonesië