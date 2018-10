Weer grote stroomstoring Schiphol: bagagebanden stil

„We hebben het aan de praat gekregen. Wat de oorzaak van de storing was wordt nog onderzocht.”

Het incheckproces komt volgens Schiphol langzaam op gang. Vertrekkende passagiers kunnen hun koffers afgeven en aankomende reizigers krijgen hun koffers op de band. „Alleen moeten we een inhaalslag maken. Daardoor verwachten we wel vertragingen. We zetten alles in om de wachtrijen zo snel mogelijk weg te werken”, aldus de woordvoerster.

Bekijk ook: Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten

Bekijk ook: TNO maakt gehakt van Schiphol