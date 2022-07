President keek tv en weigerde iets te doen aan geweld

Het ging deze zitting om wat Trump deed in de 187 minuten na zijn toespraak op 6 januari 2021, of liever wat de toenmalig president niet deed. Ook na aandringen van familie, stafleden en Republikeinse congresleden bleef Trump tv kijken. Terwijl hij in het eetkamertje naast de Oval Office de situatie bij het Capitool steeds gewelddadiger zag worden, kwam zelfs het Pentagon er niet door. Wel bleef hij contact zoeken met senatoren om ze ervan te overtuigen dat ze de certificering van de verkiezingsuitslag moesten vertragen.

De toenmalig president weigerde pertinent in te grijpen. Een tweet met de simpele boodschap „stay peaceful” wilde hij niet versturen. Ook nam Trump nooit contact op met veiligheidsdiensten om het geweld te stoppen. De hoogste militair van de VS, Mark Milley liet zijn ongenoegen blijken over Trumps weigering. „Je bent de commander in chief, er is een aanval op het Capitool gaande, en je doet niets? Geen telefoontje? Niets? Nul?” Het was uiteindelijk vicepresident Pence die wel opdracht gaf in te grijpen.

Zelfs de dag na de bestorming wilde Trump niet toegeven dat de verkiezingen voorbij waren. Op ongemonteerde beelden van de video is te zien hoe Trump met groeiende irritatie teksten voorleest, maar ze dan meteen wil veranderen. Als hij moet zeggen dat de verkiezingen voorbij zijn, stopt hij. „Ik wil niet zeggen dat de verkiezingen voorbij zijn. Ik wil gewoon zeggen dat het congres de verkiezingen officieel heeft gemaakt zonder dat ik zeg dat de verkiezingen over zijn, ok?”

De geheim agenten die vicepresident Pence tijdens de bestorming beveiligden, vreesden voor hun levens. Dat bleek uit de getuigenis van een beveiligingsmedewerker van het Witte Huis. Die hoorde over de radio de paniekerige berichten binnenkomen. „Er waren veel persoonlijke berichten. Het was moeilijk, ik praat er liever niet over. Maar er waren afscheidsberichten voor familieleden.” De medewerker getuigde anoniem vanwege zijn eigen veiligheid.

Deze achtste hoorzitting was de laatste in deze reeks. In september gaan de hoorzittingen door. De maand augustus wil de commissie gebruiken om verder onderzoek te doen. Er zouden meer getuigen en meer materiaal zijn binnengekomen de afgelopen weken. Eerder zeiden commissieleden al dat er mogelijk nieuwe zittingen komen als er groot nieuws is. Ook zou de commissie langer door kunnen gaan. De commissie kan alleen onderzoeken. Het is uiteindelijk aan het ministerie van Justitie of er daarna ook wat met die informatie wordt gedaan.