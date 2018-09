Seksisme in de Tour

Franse hostesses hebben het niet makkelijk in de Tour de France, zeker niet als ze als Franse frietjes in de karavaan moeten optreden. Vaak krijgen ze seksistische opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Ⓒ EPA

PARIJS - Het is bijna net zo’n spektakel als de voorbijzoevende wielrenners van de Tour de France: de reclamekaravaan die voor de fietsers uit rijdt. Maar voor de jonge Françaises die aanstekers, pennen en snoepjes uitdelen, is het niet altijd een pretje. Seksisme is aan de orde van de dag.