Drie dagen na tsunami kleine aardbeving op Java

Verwoestingen door de tsunami in Palu. Ⓒ AFP

JAKARTA - Drie dagen na de verwoestende aardbeving op Sulawesi is het oosten van het Indonesische eiland Java opgeschrikt door een aardbeving. Die was maandag in de streek van Blitar – ruim zeshonderd kilometer ten oosten van Jakarta – en had een kracht van 4,4 meldde de Jakarta Post. Meldingen van schade of slachtoffers zijn er niet, aldus de krant.