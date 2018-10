We gingen naar binnen bij Coffee Corazon. Nadat, tot grote opluchting, de ’boodschap’ was gedaan vroeg ik waar ik een kleine bijdrage kon neerleggen voor het gebruik van hun toilet. Het antwoord was: “Nergens mevrouw, hou dat geld lekker in uw zak en doe er wat leuks mee, het zou toch te gek zijn om te laten betalen voor zoiets!” Het was al een gezellige dag maar hierna kon de dag helemaal niet meer stuk!

Nel Nederlof, Velserbroek